Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Paris Saint Germain deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla geçti

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Nice'i 2-1'lik skorla geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nice - Paris Saint-Germain maçında kazanan, 2-1'lik skorla PSG oldu. Fransa Ligue 1'in 31. haftasındaki mücadele, Allianz Riviera'da oynandı.
 
Nice 17. dakikada Saint-Maximin'in golüyle öne geçerken, PSG'ye galibiyeti getiren goller 21. dakikada Di Maria ile 82. dakikada Dani Alves'ten geldi.
 
Bu sonucun ardından PSG puanını 83 yaptı ve 2. sıradaki Monaco'nun 17 puan önünde şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Nice ise 4 maç sonra yenilgi ve 42 puanla 8. sırada kaldı.
 
Ligue 1'in 32. haftasında PSG deplasmanda Saint-Etienne ile karşılaşacakken, Nice ise deplasmanda Troyes'e konuk olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk tankları Afrin´in tam merkezinde

Türk tankları Afrin´in tam merkezinde

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA