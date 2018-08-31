Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic: İki basit golden sonra direncimiz kırıldı
Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mirkovic "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. İki tane ucuz ve kolay gol yedik. Sonra da direncimiz kırıldı. Yapacak bir şey yok. Tekrar Türkiye'de olmak benim için keyif. Fenerbahçe'de geçirdiğim günleri hatırladım. beni üzen tek şey, mağlubiyet oldu" dedi.
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