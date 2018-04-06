Pas ve taktik çalışması yapan Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.
Siyah-beyazlıların antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği belirtildi.
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