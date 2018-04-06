Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pas ve taktik çalışması yapan Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kandil´den talimat alan bir partinin...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kandil´den talimat alan bir partinin...

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA