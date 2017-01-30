Aykut Kocaman: Hakemler mesleği erken bırakmama neden olacaklar

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Bu skor çok ağır oldu. Son dönemlerimizdeki skor kalitemize uymayan bir skor. Kaybetme ihtimalimiz yüksek gözüküyordu. İçeride oynuyorlar, çok iştahlılar ama bu kadar ağır skor beklemiyorduk. İkinci gol her şeyi berbat etti. İkinci golün özellikle yapılış şekli, yapılış şekli derken %100 faulden gelen bir gol. Devrenin sonunda %100 bir penaltı verilmedi. Etimiz ne, budumuz ne diyeceğim burada. Nasıl çevireceğiz bu maçı? Hakem faciası oldu yine. Ne desek boş. Bu zayıf hakemler mesleğimi daha erken sonlandırmama neden olacak."