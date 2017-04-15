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Patlamada yaralanan Dortmundlu Marc Bartra hastaneden taburcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesinde meydana gelen patlamada yaralanan Borussia Dortmundlu İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Borussia Dortmund’un sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve elinden başarılı bir operasyon geçiren İspanyol oyuncunun taburcu edildiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında Bartra'nın el bileği kırılmıştı. Borussia Dortmund’un teknik direktörü Thomas Tuchel, 26 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

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