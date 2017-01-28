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Pato Tianjin Quanjian takımına transfer oldu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Pato, Çin'in Tianjin Quanjian takımına transfer oldu.

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Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız forvet Alexandre Pato, Çin ekibi Tianjin Quanjian için Roma'da sağlık kontrolünden geçiyor. 

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