Pato Tianjin Quanjian takımına transfer oldu
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Pato, Çin'in Tianjin Quanjian takımına transfer oldu.
Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız forvet Alexandre Pato, Çin ekibi Tianjin Quanjian için Roma'da sağlık kontrolünden geçiyor.
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