Patrice Evra 7 ay sahalardan uzak kalacak
Taraftara tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, Haziran 2018'e dek futboldan uzak kalacak.
Patrice Evra, uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak...
Taraftara tekme atan Patrice Evra, Avrupa maçlarından 30 Haziran 2018'e kadar men edildi. Buna göre Marsilya forması giyen Evra, 7 ay boyunca forma giyemeyecek.
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