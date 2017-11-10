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Patrice Evra 7 ay sahalardan uzak kalacak

Taraftara tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, Haziran 2018'e dek futboldan uzak kalacak.

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Patrice Evra, uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak...

Taraftara tekme atan Patrice Evra, Avrupa maçlarından 30 Haziran 2018'e kadar men edildi. Buna göre Marsilya forması giyen Evra, 7 ay boyunca forma giyemeyecek. 

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