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Paul Le Guen: Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel

Bursaspor teknik direktörü Paul Le Guen, 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 10. haftasında 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçına ilişkin ''Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel.'' dedi. 
 
Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan farklı galibiyetten ve sahadaki oyun biçiminden mutlu olduğunu söyledi.
 
Bugünün Türkiye'de milli bayram olmasından dolayı galibiyetin kendilerini daha da mutlu ettiğini dile getiren Le Guen, ''Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha güzel. Bursaspor taraftarının stattan mutlu ayrılması beni daha da mutlu ediyor. Yeni bir tarz geliştirdik ama hala çok çalışmamız gereken noktalar var.'' diye konuştu. 
 
Le Guen, aldıkları farklı galibiyetle ilgili ''Güzel bir sürpriz oldu. Antalyaspor ile 1 ay sonra oynamak yerine bugün oynamayı tercih ederdim. Leonardo ve bazı oyuncuların varlığı ile Antalyaspor'un 1 ay sonra çok tehlikeli olabileceğini görüyorum.'' ifadelerini kullandı. 

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