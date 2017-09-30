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Paul Le Guen: Oynadığımız oyundan da sonuçtan da memnun değilim

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşayan Bursaspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Paul Le Guen, sezon başından bu yana oynadıkları en kötü 90 dakika olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşayan Bursaspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Paul Le Guen, sezon başından bu yana oynadıkları en kötü 90 dakika olduğunu söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Guen, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi. Çok eksiklerinin olduğunu ve çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Le Guen, "Tahmin edebileceğiniz gibi kesinlikle memnun değilim. Oynadığımız oyundan da sonuçtan da memnun değilim. Sezon başından bu yana oynadığımız en kötü 90 dakikaydı. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk ama bunu tekrardan düşündüren bir karşılaşma oldu. Zor olacağını biliyorduk, ligin ilk yarısı tablosunda kendimize yer bulmanın. Bunu bir kez daha gözlerimizle görmüş olduk, hala çok eksiğimiz var. Hala çok çalışmamız ve düzeltmemiz gereken eksiklerimiz var" diye konuştu.

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