Paul Le Guen'den Fernandao açıklaması: Ocak ayında konuşalım

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe'den Fernandao'yu istediği iddialarına cevap verdi.

Le Guen, beIN Sports'a verdiği röportajda, "Takıma katkı verecek oyuncuları görmek isterim, ama Ocak ayında konuşulması gerekenlerin, Ekim ayında konuşulmasını doğru bulmuyorum. Şu anda transferi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BATALLA'NIN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY OLMAZ"

Deneyimli hoca, Batalla'nın ayrılığı ihtimali ve Furkan Soyalp'in gelişimi üzerine, "Takıma gelen oyunculara en iyi ortamı sağlamak benim görevim. Batalla ile Furkan arasında hala çok büyük bir fark var. Furkan yaptığı çalışma ile farkı kapatmaya çalışıyor. Bu normal çünkü Batalla 'dev' bir oyuncu ve kim olursa olsun onun yerini doldurmak çok kolay olmaz" yorumunu yaptı.

"DEVAMLI TRANSFER DİYE SÖYLENEN BİRİ DEĞİLİM"

Fransız teknik adam ayrıca, transferle ilgili, "Stancu sezon başından beri goller atıyor ve onun performansından oldukça mutluyum. Kubilay ve Deniz gibi farklı seçeneklerimiz var. Devamlı transfer, transfer ve transfer diye konuşan bir hoca değilim. Transfer yapmadan önce doğru şekilde sayımızı azaltarak bir şeyler düşünebiliriz" diye konuştu.