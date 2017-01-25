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Nedved, F.Bahçe'nin Hernanes ile ilgilendiğini açıkladı

Juventus'un 2.Başkanı Pavel Nedved, Fenerbahçe'nin Hernanes için girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

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İtalyan basınına konuşan Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu an görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Juventus formasını giyen Hernanes için girişimlere hız verdi. Dün İtalyan kulübünden transferle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer dönemi önümüzdeki hafta sona erecek. Gelişmeleri beraber göreceğiz" ifadesini kullandı. İtalyan basınına göre Juve'de aradığı süreleri bulamayan Hernanes, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Juventus, Lyonlu Tolisso'nun peşinde

Juventus'un Hernanes'in bölgesine transfer yapması durumunda transfere izin vereceğini de yazan gazeteler, İtalyan kulübü Lyon forması giyen Corentin Tolisso'ya teklif yaptığını ifade etti. Eger Juve bu transferi gerçekleştirirse, Hernanes'i de Fenerbahçe'ye gönderecek. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaparken 1 gol attı, hiç asist yapmadı. Hernanes'in Juventus'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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