Marsilya Payet için teklifi 22 milyon pound'a çıkardı ama...

Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Ham United’ın en önemli yıldızı olarak gösterilen Dimitri Payet, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyince, kadro dışı bırakılmıştı.

U23 takımı ile idmanlara başlayan Payet’i, eski takımı Marsilya’nın ısrarla istediği öğrenilmişti. 2015’te 10.7 milyon Pound (50.122.010 TL) karşılığında Marsilya’dan alınan Payet için eski kulübünün 20 milyon Pound’luk (93.686.000 TL) teklifinin kabul edilmediği, ikinci teklifte ise bu rakamın 22 milyon Pound’a (93.686.009 TL) çıkarıldığı öğrenildi.

Taraflar arasında görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü ve West Ham’ın, 25 milyon Pound (117.142.500 TL) bonservis konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Ara transfer döneminin son anına kadar pazarlıkların süreceği konuşuluyor.