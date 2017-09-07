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Pedro Franco TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.

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TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve gözden düşen Pedro Franco'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
 
Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. 
 
26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise Siyah-Beyazlılar'ın ödeyeceği öğrenildi.
 
Kaynak: Habertürk

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