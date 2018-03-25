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Pelicans'ı 114-91 yenen Rockets, 59. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 114-91 yenen Houston Rockets, 59. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip  Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup ederek, üst üste  8. karşılaşmasını kazandı.

Rockets'ı galibiyete, 27 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten James Harden  ve 18 sayı, 16 ribaunt, 6 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Clint Capela  taşıdı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 25 sayı, 8 ribaunt, 4 blok ve Cheick  Diallo'nun 15 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Simmons'tan 10'uncu "triple double"

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-108  yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Çaylak sezonunda en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinde,  Oscar Robertson'ın arkasında 2. sırada yer alan 76ers'tan Ben Simmons,  kariyerinde 10. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 21 yaşındaki Simmons,  maçı 15 sayı, 13 asist, 12 ribauntla tamamladı.

NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını,  1960-61 sezonunda 26 kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Robertson elinde  tutuyor.

76ers forması giyen milli basketbolculardan Ersan İlyasova 9 sayı, 7  ribaunt, Furkan Korkmaz ise 3 sayı üretti.

Timberwolves'ta Andrew Wiggins 16 sayı, 8 ribaunt, Karl Anthony Towns  ve Gorgui Dieng 15'er sayı, 11'er ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-108

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 117-95

Orlando Magic-Phoenix Suns: 105-99

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-91

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 93-100

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 98-102

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