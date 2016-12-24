Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Penaltı pozisyonunda yanlış yapıldı'

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından konuştu...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı derğerlendiren teknik adam, "3 puana ihtiyacımız vardı kazanmak için sahaya çıktık oyunun da hakimiydik, daha fazla gol atmamız lazımdı çok da pozisyon verdik. Attığımız gol dışında çok pozisyon var atmamız gereken pozisyonlarda şut çektik diğerlerinde çekmedik mesela. Oyununu tamamına bakarsak becerili olsak daha farklı biterdi" dedi.

Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok yani. Hata Cenk'in, atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye Anayasa tokadı

MHP Lideri Bahçeli"den CHP"ye Anayasa tokadı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA