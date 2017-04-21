Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, UEFA sıralamasında 43.sıraya kadar yükseldi

Dün gece Olympic Lyon karşısında penaltı atışlarında elenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 43. sıraya kadar yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2016-2017 sezonunda 21.940 puanla dikkat çeken siyah-beyazlılar, toplam puanda ise 45.840 ile sıralamada 43. sırada kendisine yer buldu.

Türk takımları içinde Galatasaray’ın, 58.840 puanla 31. sırada olduğu gözlenirken, Fenerbahçe ise 51.840 puanla 39. oldu.

Bu arada Trabzonspor 27.340 puanla 79. sırada yer alırken, bu takımların dışında ilk 100 sıra içinde bulunan başka temsilcimiz olmadı.

İşte o sıralamadan dikkat çeken takımlar :

1.Real Madrid 171.771

2. Bayern Münih 154.899

3. Barcelona 151.171

4. Atletico Madrid 140.771

5.Juventus 135.499

6. Paris Saint-Germain 126.266

7. Borussia Dortmund 124.899

8. Sevilla 112.771

9. Benfica 111.866

10. Chelsea 106.021

31. Galatasaray 58.840

39. Fenerbahçe 51.840

43. Beşiktaş 45.840

122. Osmanlıspor 15.840

151. Bursaspor 10.840

158. Medipol Başakşehir 10.340

162. Konyaspor 9.840

169. Karabükspor 9.340

172. Eskişehirspor 8.840

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA