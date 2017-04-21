Beşiktaş, UEFA sıralamasında 43.sıraya kadar yükseldi
Dün gece Olympic Lyon karşısında penaltı atışlarında elenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 43. sıraya kadar yükseldi.
2016-2017 sezonunda 21.940 puanla dikkat çeken siyah-beyazlılar, toplam puanda ise 45.840 ile sıralamada 43. sırada kendisine yer buldu.
Türk takımları içinde Galatasaray’ın, 58.840 puanla 31. sırada olduğu gözlenirken, Fenerbahçe ise 51.840 puanla 39. oldu.
Bu arada Trabzonspor 27.340 puanla 79. sırada yer alırken, bu takımların dışında ilk 100 sıra içinde bulunan başka temsilcimiz olmadı.
İşte o sıralamadan dikkat çeken takımlar :
1.Real Madrid 171.771
2. Bayern Münih 154.899
3. Barcelona 151.171
4. Atletico Madrid 140.771
5.Juventus 135.499
6. Paris Saint-Germain 126.266
7. Borussia Dortmund 124.899
8. Sevilla 112.771
9. Benfica 111.866
10. Chelsea 106.021
31. Galatasaray 58.840
39. Fenerbahçe 51.840
43. Beşiktaş 45.840
122. Osmanlıspor 15.840
151. Bursaspor 10.840
158. Medipol Başakşehir 10.340
162. Konyaspor 9.840
169. Karabükspor 9.340
172. Eskişehirspor 8.840
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