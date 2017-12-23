Premier Lig devi Manchester City ile tarihi bir sezon geçiren Pep Guardiola’ya soruşturma açıldı. İspanyol basını, Katalonya’nın ayrılık sürecinde, bağımsızlık yürüyüşü için toplanan gruba manifesto okuduğu için Pep Guardiola hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.