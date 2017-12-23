Pep Guardiola'ya soruşturma açıldı
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola hakkında, ülkesinde bağımsızlık yürüyüşü için toplanan gruba manifesto okuduğu için soruşturma açıldı.
Premier Lig devi Manchester City ile tarihi bir sezon geçiren Pep Guardiola’ya soruşturma açıldı. İspanyol basını, Katalonya’nın ayrılık sürecinde, bağımsızlık yürüyüşü için toplanan gruba manifesto okuduğu için Pep Guardiola hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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