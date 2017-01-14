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Pep Guardiola'yı çıldırtan soru!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi hakkında sorulan soruya oldukça sinirlendi.

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Lionel Messi sorusu Manchester City teknik diretörü Pep Guardiola'yı sinirlendirdi... İspanyol teknik adam, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sorulan bir soru başarılı teknik adamın hiç hoşuna gitmedi.

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi hakkında sorulan soruya sinirlenen Guardiola her zaman aynı sorulara cevap vermekten bıktığını söyledi. City'nin başında inişli çıkışlı bir performans gösteren Guardiola, ''Bu soruyu zaten üç kere cevapladım. Neden hala aynı soruyu soruyorsunuz? Bir daha bu soruları cevaplamayacağım. Haftaya da soracak mısınız?'' dedi.

Barcelona ile hala sözleşmesini uzatmayan Lionel Messi'nin adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile de anılıyor.

 

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