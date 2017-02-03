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Guardiola, TFF 1. Lig'den onu istedi!

2 sezon önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer eden Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, bir başka Türk futbolcu için resmi teklifini resmen iletti.

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City, gelecek vadeden Türk futbolcularla ilgilenmeye devam ediyor. İngiliz kulübü son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki milli kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.

Genç kaleciyi 2 yıldır takip ettiği belirtilen Manchester City scoutlarının oyuncunun transfer edilebilecek kaleciler listesinde en üst sıraya koyduğu ve konuyla ilgili olarak resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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