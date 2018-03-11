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Pepe, Bayern Münih maçında yok!

Beşiktaş'ta sakatlığıyla herkesi üzen Pepe, Bayern Münih maçında sahada olamayacak, Başakşehir karşılaşmasında oynayabilir.

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Beşiktaş'ta sakatlığıyla herkesi üzen Pepe, Bayern Münih maçında da forma giyemeyecek. Portekizli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı... Ancak, Pepe daha çabuk bir iyileşme süreci yaşadı...

Ayak parmağındaki kırık nedeniyle sıkı bir tedavi gören Beşiktaşlı yıldız savunmacı Bayern Münih ile çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak rövanş mücadelesinde de forma giyemeyecek.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Tecrübeli futbolcu ligdeki Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada takımdaki yerini alacak. Pepe, büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta pazar akşamı Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıkacak.

(Hürriyet)

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