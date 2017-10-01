Pepe: Gücümüzü ekonomik kulanmamız gerekiyordu

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabre kalan Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok zor maç oldu. Zor maçtan geliyoruz. Gücümüzü ekonomik kulanmamız gerekiyordu. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Kaliteli ve geniş bir kadroya sahibiz. Çıkan herkes terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bugün maçı hak ettik"