Pepe: Gücümüzü ekonomik kulanmamız gerekiyordu
Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabre kalan Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabre kalan Beşiktaş'ta Pepe açıklamalarda bulundu.
"Bizim için çok zor maç oldu. Zor maçtan geliyoruz. Gücümüzü ekonomik kulanmamız gerekiyordu. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Kaliteli ve geniş bir kadroya sahibiz. Çıkan herkes terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bugün maçı hak ettik"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.