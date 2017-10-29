Pepe ile Tzavellas birbirine girdi
Karşılaşmanın 77. dakikasında Beşiktaşlı Pepe ile Aytemiz Alanyaspor’un Yunan sol beki Tzavellas arasında gerginlik yaşandı.
Siyah-beyazlıların kullandığı korner sonrasında iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürürken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu hem Pepe’ye hem de Tzavellas’a sarı kart çıkardı.
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