Pepe, Porto maçında sahada olacak

Karabükspor engelini zor da olsa aşan Beşiktaş, rotasını Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Zorlu mücadele öncesi Pepe'nin durumu teknik heyeti endişelendiriyordu… Ancak sağlık heyetinden iyi haber geldi. Sol bacak arka adalesinde meydana gelen sertleşme nedeniyle Karabük maçının son dakikalarını sekerek tamamlayan Portekizli yıldız, dün sabah salonda çalışırken, Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya'nın verdiği "Porto'ya yetişir" raporu Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Pepe'nin de oynamayı çok istediği ve "Mutlaka takımdaki yerimi alacağım" dediği öğrenildi.

PORTO İSTİM ÜSTÜNDE

Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki ilk maçında karşısında güçlü bir rakip bulacağa benziyor. Portekiz Ligi'ne çok iyi bir giriş yapan Porto, son olarak önceki gece oynadığı maçta Chaves'i de 3-0'la geçerek 5 maçta 15 puana ulaştı. Bu süreçte rakip ağları 12 kez sarsıp tek bir gol bile yemeyen Ejderhalar'da en skorer ismin 5 golle eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın cezası nedeniyle olması ise önemli bir şans...

(Sabah)