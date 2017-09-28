Pepe, Quaresma, Neto ve Göztepe'den Beto, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı
Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Göztepe'den Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto kadroda yer aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Göztepe'den Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto kadroda yer aldı.
İşte Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)
Defans: Antunes (Getafe), Bruno Alves (G.Rangers), Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham), Luis Neto (F.Bahçe, Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş)
Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (M.City), Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea), William Carvalho (Sporting)
Forvet: Andre Silva (Milan), Ronaldo (Real Madrid), Eder (L.Moskova), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Quaresma (Beşiktaş)
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