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Pepe, Quaresma, Neto ve Göztepe'den Beto, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Göztepe'den Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto kadroda yer aldı.

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Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Göztepe'den Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Quaresma, Fenerbahçe'den Luis Neto kadroda yer aldı.

İşte Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu:

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)

Defans: Antunes (Getafe), Bruno Alves (G.Rangers), Soares (Southampton), Eilseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham), Luis Neto (F.Bahçe, Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Beşiktaş)

Orta Saha: Andre Gomes (Barcelona), Bernardo Silva (M.City), Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Swansea), William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (Milan), Ronaldo (Real Madrid), Eder (L.Moskova), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Quaresma (Beşiktaş)

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