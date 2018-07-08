Pepe, Quaresma ve Vida'nın Dünya Kupası'ndaki performansları Fikret Orman'ın yüzünü güldürdü

Rusya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası, Türkiye'deki takımlardan en çok Beşiktaş'ın işine yaradı.

Yeni sezon öncesi yeni transferler yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bunun için de öncelikle elindeki bazı futbolcuları çıkarmaya çalışıyor.

Portekiz forması giyen Ricardo Quaresma ve Pepe ile Hırvatistan Milli Takımı adına mücadele eden Domagoj Vida, turnuvayı son derece iyi geçirdi. Tamamı gol atma başarısı gösteren bu oyuncular, aynı zamanda görev mevkilerinin gerektirdiği katkıyı da takımlarına sağlayarak öne çıktı.

Trivelayı konuşturdu

Pepe Portekiz'in 4 maçının tamamında forma giydi. İspanya, Fas, İran, Uruguay maçlarında 90'ar dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, Uruguay maçında da fileleri havalandırarak Muslera'yı mağlup etti. Quaresma da bu mücadelelerin tamamında forma giydi. İran karşısında kaydettiği klas trivela golüyle ayakta alkışlandı.

Vida takımını kurtardı

Domagoj Vida'nın yıldızı ise çeyrek finalde parladı. Grup aşaması ve sonrasında İzlanda maçı hariç tüm maçlarda forma giyen oyuncu, Rusya karşısında biri uzatmalarda biri penaltılarda olmak üzere iki gol attı. Böylece Kartal'ın elden çıkarmayı düşündüğü oyuncularının tamamı vitrine çıkarak fiyatlarını artırmış oldu. (Milliyet)