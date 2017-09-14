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Pepe: Taktik olarak Porto'yu çok iyi ezberledik

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızlarından Pepe, Porto karşılaşması sonrasında konuştu.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızlarından Pepe, Porto'yu 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Porto'yu çok iyi çalıştıklarını belirten Pepe, "Taktik olarak Porto'yu çok iyi ezberledik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemliydi, bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Benim için çok önemli ve çok zor bir maçtı. Burada 3 mükemmel senem geçti. İnsan ve futbolcu olarak çok şey öğrendim burada. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçım olduğu için de çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

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