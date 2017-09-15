Pepe: Türkiye hakkında söylenenler yüzünden tamamen yanlış fikirlerim vardı

Porto maçında girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanarak defansif anlamda Beşiktaş'ın sigortası olan Pepe, maçın ülkesindeki yayımcısı Sport TV'ye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ve Türkiye hakkında, "Çok ilginç bir macera yaşıyorum. Türkiye hakkında söylenenler yüzünden tamamen yanlış fikirlerim vardı. İnsanlar orada beni hep şaşırtıyor, herkes inanılmaz dost canlısı. Yaşamadan bunu asla bilemezdim" yorumunu yaptı.

(Fotomaç)