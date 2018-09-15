Pepe'den Beşiktaş açıklaması! '2 sezon demiştim...'

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının ardından siyah beyazlı takımın yıldız stoperi Pepe, gol attığı ve 2-1 kazandıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Pepe'nin sözleri:

"Çok memnunum, Tanrı'ya şükürler olsun. Takıma da faydalı olabiliyorum goller atarak.

Beşiktaş ile ilk konuştuğumda 2 sene daha üst düzey oynayabilirim demiştim. Şükürler olsun ki onlara verdiğim sözü şu anda yerine getirebiliyorum. İyi dinlenmeye çalışıyorum, kendimi işime iyi veriyorum.

"ÇOK AZ MAÇTA ÇOK GOL ATTIM AMA..."

"Çok memnunum, hem gol atıyorum hem de takımıma fayda Çok az maçta, çok gol attım ama önemli olan takım. Önemli olan takım olarak sezon sonuna kadar bu takımı iyi bir seviyede taşımak ve finali yapmak."

PEPE'NİN KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZON

Malatyaspor maçının 51. dakikasında Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında iyi yükselerek kafayı vuran Pepe, takımını öne geçirirken bu sezonki 5. golüne de imzasını atmış oldu.

Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi pozisyonundaki yıldız oyuncu, aynı zamanda kariyer rekoru da kırmış oldu.

2013-2014 sezonunda Real Madrid formasıyla 4 gol atmayı başaran Pepe, 2006-2007 sezonunda da Porto forması altında 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız futbolcu, ligin 5. haftasında 5 gol bularak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.