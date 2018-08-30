Pepe'den iddialı açıklama! 'Böyle oynarsak kimse bizi yenemez'

Son haftalarda iyi bir form grafiği yakalayan ve Beşiktaş'ın attığı son 4 golün 3'ünü atan Portekizli stoper Pepe, 3-0 kazanılan Partizan maçının ardından şöyle konuştu;

''BUGÜNE KADAR OYNADIĞIMIZ EN İYİ MAÇ''

Bugün çok iyi bir maç çıkarttık. Hatta bugüne kadar oynadığımız en iyi maçlardan biri diyebilirim. Takım olarak adanmışlık adına çok iyi bir maç sergiledik. Eğer ligde bu şekilde oynamaya devam edersek kesinlikle hiçbir takım bizi burada yenemez.

''GOL ATINCA MUTLU OLUYORUM''

Defans oyuncusu olarak görevim defans yapmak ama bu tarz pozisyonlarda gol atınca çok mutlu oluyorum.

''ANA HEDEFİM LİGDE ŞAMPİYONLUK''

Bu sezonki hedefim kesinlikle şampiyon olmaz. Pozisyona girersem gol atmak isterim ama ana hedefim ligde şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek.

(Sporx)