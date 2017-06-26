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Pepe'nin Beşiktaş'a maliyeti tam 52 milyon lira!

Beşiktaş'ın transferi için çaba harcadığı Pepe'nin yıllık 5 milyon Euro ücrete ek olarak istediği imza parası ortaya çıktı. Portekizli oyuncu 3 milyon Euro da imza parası talep etti.

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Beşiktaş Yönetimi, stoper transferindeki ilk hedefi Pepe için çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 1 haftadır Portekizli oyuncu için temaslarda bulunan siyah beyazlılar, ücret konusunda gelen talebi karşılanabilecek düzeye indirmeyi amaçlıyor.

34 yaşındaki futbolcu, yıllık 5 milyon Euro'dan 2 sezonu kapsayan sözleşme isterken, imza parası talebinde de bulunmuştu. Pepe'nin gelecek sezon öncesi ödenmesini istediği imza parası miktarının 3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Bu durumda tecrübeli stoperin 2 yıl için toplam maliyeti 13 milyon Euro olacak.

Futbol komitesi son olarak Pepe'ye 4 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Bu ücrete imza parasını da dahil eden yönetim, kazanılacak başarılara göre sezon içinde yapılacak ek ödemeleri de sözleşmeye ekleme teklifinde bulundu.

Son 10 yıldır Real Madrid forması giyen Pepe, geçen sezon görev aldığı 18 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

(NTV Spor)

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