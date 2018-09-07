Pepe'nin golü Portekiz'e yetmedi!

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Domagoj Vida'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Portekiz, evinde ağırladığı son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz'de forma giyen Pepe 90 dakika sahada kalırken, takımının 1 de golüne imza attı. Hırvatistan'da oynayan Vida ise ilk 11'de çıktığı maçın 35'inci dakikasında sakatlanarak yerini Tin Jedvaj'a bıraktı. Maçın 18'inci dakikasında Perisic'in golüyle Hırvatistan deplasmanda 1-0 öne geçti. Portekiz'in skoru 1-1'e getiren golü ise 32'nci dakikada Pepe'nin kafa vuruşundan geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz hazırlık maçında son dünya 2'ncisi Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.