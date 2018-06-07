Pepe'nin yeni adresi Al İttihad oluyor

BEŞİKTAŞ’IN yıldızı Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi. Tosic’i Çin’e sattıktan sonra defans hattından başka bir oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlı takımın yıldız futbolcusu Pepe için Portekiz gazetesi A Bola tarafından Suudi Arabistan takımı Al-İttihad’ın Beşiktaş’a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Al-İttihad’ın Pepe için çok ciddi olduğu ve yıldız stoperi mutlaka kadrosuna katmak istediği de haberin ayrıntıları içinde yer aldı. Beşiktaş 2’nci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.

DÜNYA KUPASI SONRASI

Pepe’nin de gelen teklifi değerlendirme eğiliminde olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi de Pepe’ye gelen teklifler olduğunu ancak şu anda bir karar verilmediğini bildirdiler. Dünya Kupası sonrası konu netleşecek.

(Aksam)