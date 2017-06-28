Pepe'ye 2 yıllık teklif yapan Beşiktaş transferde bir adım önde

PEPE'Yİ kadrosuna katmak için yoğun bir mesaide olan Siyah-Beyazlı yönetim, bu transferde avantajlı konumda bulunuyor. Portekizli oyuncuyla PSG ve Inter de yakında ilgileniyor. Bu transferde dünya devleriyle rekabete giren Beşiktaş, Pepe'ye imza attırma konusunda bir adım önde... Bunun nedeni; sözleşmesinin süresi... Real Madrid'den ayrılan Portekizli savunmacı, 34 yaşında olması nedeniyle bir yıllık kontrata sıcak bakmıyor. Ancak ne PSG ne de Inter, Pepe'ye uzun süreli bir mukavele vermiyor. Inter bir yıllık sözleşme önerdi. PSG ise 1+1 yıl teklif etti. 34 yaşındaki oyuncunun istediği yıllık 6 milyon euroyu iki ekip de vermeyi kabul etti.

ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON EURO

Ama Başkan Fikret Orman ve ekibi, menajer Jorge Mendes'le yaptığı görüşmede "Pepe'nin istediği iki yıllık sözleşmeyi veririz" teklifini sundu. Beşiktaş yönetiminin bu önerisi 34 yaşındaki oyuncuya daha cazip geliyor. Hem de iki sezon için 10 milyon euro kazanacak. Pepe'nin iki yıl için istediği para 11.5 milyon euro seviyelerinde... Siyah-Beyazlılar ise Portekizli stoperi 10 milyona ikna etmeye çalışıyor. Portekizli oyuncu, şu anda kendisine gelen teklifler arasından Beşiktaş'a daha sıcak bakıyor. Bunun sebebi de Kara Kartal'ın önerdiği sözleşmesinin süresinin iki yıl olması... Bu da büyük avantaj...

ARTIK BİLGİ VERMENİ İSTEMİYORUM

Şu anda Portekiz Milli Takımı'nda olan 34 yaşındaki oyuncu, transferdeki kararını ise Konfederasyon Kupası'ndan sonra verecek. Menajeri Jorge Mendes'le görüşen Pepe'nin "Görüşmeleri sürdür ama bana bilgi verme... Sadece turnuvaya konsantre olmak istiyorum. Turnuvanın ardından karar vereceğim" dediği öğrenildi.

Akşam