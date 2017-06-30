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Pepe'yi Beşiktaş'a gelmesi için Ricardo Quaresma ikna edecek

Portekizli dünyaca ünlü futbolcuya teklifini yapan Beşiktaş, imza parası konusunda henüz anlaşamadığı tecrübeli stoper için Ricardo Quaresma’yı devreye soktu. Kartal pazarlıkları sürdürürken Q7 de, vatandaşını ikna etmek için her şeyi yapıyor.

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İspanyol devi Real Madrid’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinden olan Pepe için Beşiktaş’ın inadı sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Portekizli stopere son olarak menajeri Jorge Mendes vasıtasıyla 2 yıllık sözleşme için senelik 3.5 milyon ve imza parası olarak da 2.5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun imza parası konusunda daha fazla bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Alınan bilgiye göre yıldız futbolcu, bu konuda 5 milyon Euro’da diretiyor.

Başkan Fikret Orman ve kurmayları ise orta yolu bulmak için pazarlıkları hızlandırdığı ifade edildi. Konfederasyon Kupası’nda ülkesi Portekiz’in kadrosunda bulunan Pepe’nin, yarı finalde Şili’ye yenilmelerinin ardından geleceğine daha fazla odaklandığı öğrenilirken, bu sırada ise devreye onun yakın arkadaşlarından biri olan Ricardo Quaresma’nın girdiği belirtildi.

Kampta birlikteler

Kara Kartal’ın, Quaresma’dan, Pepe’yi ikna etmesi konusunda destek istediği ve bu konuda futbolcusundan olumlu yanıt aldığı bildirildi. Q7’nin, milli takım kampında birlikte olduğu takım arkadaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında çok olumlu şeyler anlattığı ifade edildi. Pepe’ye bir bakıma buraya gelmesi için baskı yapan Quaresma’nın, Pepe’yi en az Beşiktaş kadar takımda görmek istediği vurgulandı.

PSG ve İnter de onu istiyor

Real Madrid’le yollarını ayırmasının ardından Pepe’ye, Beşiktaş’ın yanı sıra başka takımların da talip olduğu biliniyor. Bunların içinde en çok Fransız ekibi PSG’nin ismi ön plana çıkıyordu. Ancak PSG’nin yanı sıra İtalyan temsilcisi İnter’in, Portekizli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Siyah- Beyazlılar dışında bu iki kulübün de, Pepe’nin menajeriyle şartları görüştükleri ifade edildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 34 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

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