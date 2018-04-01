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Pereira, Selçuk İnan'ın ayağına bastı Fırat Aydınus pozisyonu süzemedi

João Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine kasıtlı bir şekilde bastı.

Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.

(Fotomaç)

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