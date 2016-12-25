Pereira'nın ilk transferi Galatasaray'dan!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile anlaşan Alman ekibi de Yasin'e kanca attı. Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi. Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi. Alman ekibinin Yasin için hazırladığı teklif de belli oldu.

RAKAM 3 MİLYON EURO

1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz. Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği önemli.

Almanya'da vergi yüksek olduğu için kulüp idarecileri Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi. Yasin'e Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.

'ÖNCELİĞİM GALATASARAY'

Transferin gözdesi Yasin Öztekin'in ise önceliği sarı-kırmızılı kulüpte kalmak. 30 yaşındaki oyuncu "Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1.5 yıllık sözleşmem var. Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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