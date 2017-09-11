Pero Antic'in Fenerbahçe'den ayrılıp Kızılyıldız'a imza atması bekleniyor

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Pero Antic'in Kızılyıldız ile anlaştığı öne sürüldü.

Balkan basınında yer alan haberde; Pero Antic'in 10 sezon önce formasını giydiği Kızılyıldız ile görüştüğü ve 1 sezonluk anlaşma yaptığı belirtildi. Makedon oyuncunun, perşembe günü resmi imzayı atacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı ifade edildi.

Nicolo Melli ve Jason Thompson gibi yıldızların Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından alacağı dakikalar oldukça azalacak olan Pero Antic, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 56 EuroLeague maçında forma giymişti.

35 yaşındaki Pero Antic, Fenerbahçe'den önce Rabotnicki, AEK, Kızılyıldız, Lukoil Academic, Lokomotiv Kuban, Spartak St. Petersburg, Olympiakos ve Atlanta Hawks formaları giymişti.

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