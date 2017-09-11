Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pero Antic'in Fenerbahçe'den ayrılıp Kızılyıldız'a imza atması bekleniyor

Fenerbahçe'nin Makedon uzunu Pero Antic'in Kızılyıldız ile anlaştığı ve perşembe günü imzaların atılacağı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Pero Antic'in Kızılyıldız ile anlaştığı öne sürüldü.
 
Balkan basınında yer alan haberde; Pero Antic'in 10 sezon önce formasını giydiği Kızılyıldız ile görüştüğü ve 1 sezonluk anlaşma yaptığı belirtildi. Makedon oyuncunun, perşembe günü resmi imzayı atacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı ifade edildi.
 
Nicolo Melli ve Jason Thompson gibi yıldızların Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından alacağı dakikalar oldukça azalacak olan Pero Antic, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 56 EuroLeague maçında forma giymişti.
 
35 yaşındaki Pero Antic, Fenerbahçe'den önce Rabotnicki, AEK, Kızılyıldız, Lukoil Academic, Lokomotiv Kuban, Spartak St. Petersburg, Olympiakos ve Atlanta Hawks formaları giymişti.
 
Sporx

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan'la CHP'li vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayın

Bakan'la CHP'li vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayın

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA