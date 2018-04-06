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Peru basını Farfan'ın Galatasaray'a imza atacağı yazdı

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan ve Fatih Terim'in aradığı özellikleri barındıran Jefferson Farfan'ın, Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

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Lokomotiv Moskova forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jefferson Farfan ile ilgili ülkesi Peru'dan sürpriz bir iddia geldi.

Lokomotiv Moskova'da başarılı bir sezon geçiren 33 yaşındaki Farfan'ın 2018 Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray formasını giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Ekonomik nedenlerle de önceliği maliyeti düşük oyuncular vermesi beklenen Galatasaray'ın, Farfan'a ilgisi devam ederken yıldız oyuncunun Peru Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra sarı-kırmızılı takıma transfer olması bekleniyor. Peru basınında yansıyan haberde Galatasaray'ın Farfan ile Schalke döneminden bu yana ilgilendiğine de yer verildi.

Aynı zamanda haberde, Lokomotiv Moskoava'dan sonra da iyi bir takımda kariyerini sürdürmek ve yıllık 2,5 milyon euro gibi bir rakam kazanmak isteyen Farfan'ın bu talebini, ilgilenen takımlar arasında sağlayabilecek en güçlü ekibin Galatasaray olduğu belirtildi.

Farfan bu sezon Lokomotiv Moskova'da başarılı bir performans sergilerken 12 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

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