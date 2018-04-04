Peter Crouch'dan Galatasaray'a gönderme! 'Bunu dünyada yapabilecek çok az kişiyiz'
Kariyerini Stoke City'de sürdüren İngiliz santrfor Peter Crouch, dün Cristiano Ronaldo'nun attığı muazzam röveşata golünün ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.
Kariyerini Stoke City'de sürdüren İngiliz golcü Peter Crouch'dan Galatasaray'a olay bir gönderme geldi.
Cristiano Ronaldo'nun Juventus-Real Madrid maçında attığı harika röveşata golünün ardından Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Crouch şu ifadeleri kullandı:
"Bunu (Ronaldo'nun attığı gol) dünyada yapabilecek çok az kişiyiz."
Crouch'un bu paylaşımı, akıllara yıldız futbolcunun 2006-07 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Anfield Road'da Liverpool'un Galatasaray'ı 3-2 yendiği maçta attığı harika röveşata golü geldi.
(Fanatik)
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