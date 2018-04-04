Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Peter Crouch'dan Galatasaray'a gönderme! 'Bunu dünyada yapabilecek çok az kişiyiz'

Kariyerini Stoke City'de sürdüren İngiliz santrfor Peter Crouch, dün Cristiano Ronaldo'nun attığı muazzam röveşata golünün ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kariyerini Stoke City'de sürdüren İngiliz golcü Peter Crouch'dan Galatasaray'a olay bir gönderme geldi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus-Real Madrid maçında attığı harika röveşata golünün ardından Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Crouch şu ifadeleri kullandı:

"Bunu (Ronaldo'nun attığı gol) dünyada yapabilecek çok az kişiyiz."

Crouch'un bu paylaşımı, akıllara yıldız futbolcunun 2006-07 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Anfield Road'da Liverpool'un Galatasaray'ı 3-2 yendiği maçta attığı harika röveşata golü geldi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA