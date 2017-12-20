Petrol Olimpija - Banvit: 57-65
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 9. maçında Banvit deplasmanda Slovenya'nın Petrol Olimpija takımını 65-57 yendi.
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini 65-57 yendi.
Bu sonuçla Banvit 6. galibiyetini alırken, Petrol Olimpija 6. mağlubiyetini yaşadı.
İlk periyodu 25-10 üstün geçen Banvit, soyunma odasına da 37-25 önde gitti.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Balıkesir temsilcisi, üçüncü periyodu 51-41, müsabakayı da 65-57 üstün tamamladı.
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla ev sahibi ekipten Morgan olurken, Banvit'te Vidmar ve Caloiaro 14'er sayı üretti.
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