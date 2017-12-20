Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Petrol Olimpija - Banvit: 57-65

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 9. maçında Banvit deplasmanda Slovenya'nın Petrol Olimpija takımını 65-57 yendi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini 65-57 yendi.
 
Bu sonuçla Banvit 6. galibiyetini alırken, Petrol Olimpija 6. mağlubiyetini yaşadı.
 
İlk periyodu 25-10 üstün geçen Banvit, soyunma odasına da 37-25 önde gitti.
 
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Balıkesir temsilcisi, üçüncü periyodu 51-41, müsabakayı da 65-57 üstün tamamladı.
 
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla ev sahibi ekipten Morgan olurken, Banvit'te Vidmar ve Caloiaro 14'er sayı üretti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA