PFDK Beşiktaş'a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 15 bin, Grandmedical Manisaspor'a ise 22 bin 5 yüz TL para cezası verdi.

Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar'a ise 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kararlar şöyle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.12.2017 tarih ve 37 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu TUGAY KACAR'ın, 13.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.