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PFDK, Fatih Terim'e 13 bin lira para cezası verdi

TFF'nin resmi siteden yayınladığı PFDK kararlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e para cezası verildi. Ayrıca Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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İşte PFDK kararları;

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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