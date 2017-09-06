PFDK, Galatasaray Yöneticisi Ural Aküzüm'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.09.2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA AŞKulübü teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KASIMPAŞA AŞ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 27.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu TOKELO ANTHONY RANTIE'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT D numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü doktoru MEHMET KARAKUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu TUGAY KACAR'ın, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.08.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş - TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR B,C BLOKTA yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş. yöneticisi URAL AKÜZÜM'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH YILMAZ'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SAMSUNSPOR Kulübünün, 25.08.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 130, 131, KUZEY KALE ARKASI ALT 122 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya TFF'den onay alınmayan forma setiyle çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu YUSUF ONUR ARIKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü antrenörü ŞENOL DEMİR'in, 26.08.2017 tarihinde oynanan ALTAY - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK AŞ - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- FETHİYESPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, top toplayıcıların görevlerini yapmamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü sporcusu BURAK KESKİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 26.08.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - KARŞIYAKA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KARŞIYAKA Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - KARŞIYAKA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü sporcusu YOUSSEF YEŞİLMEN'in, 26.08.2017 tarihinde oynanan HATAYSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, skorboard saatinin 45. ve 90. dakikalarda durdurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekanların aydınlatmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- SARIYER Kulübü teknik sorumlusu BAHRİ KAYA'nın, 26.08.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- DÜZCESPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- YOMRASPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan YOMRASPOR- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekânların aydınlatmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ANKARA ADLİYE SPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYE SPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş - TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ AŞ - BURSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MANİSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu FURKAN FIRAT BİÇEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- BOLUSPOR Kulübü sporcusu DOĞUKAN SILACI'nın 27.08.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ U21 Ligi müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ATAKAN HAZIM ERKOÇ'un rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ABDURRAHMAN ÇAĞLAR'ın rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ sporcusu FETHİ FERHAT ÇİÇEK'in 27.08.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ U21 Ligi müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ sporcusu YUNUS EMRE YILMAZ'ın rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK