PFDK kararları açıklandı! 8 Süper Lig kulübüne ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

"1- BURSASPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 31.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu STEPHANE SESSEGNONhakkında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT D,E ve KUZEY ÜST K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, , 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ 417, 418, 419, 420, 421 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI D,E, MARATON C,D,E,F, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu YALÇIN KILINÇ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- DENİZLİSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON H,I,J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi ENGİN YILMAZ'ın, rakip takım yöneticisine ve görevlisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KALE ARKASI 1-3 TRİBÜNÜ Ş,T bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı MEHMET YİĞİNER'in, rakip takım yöneticilerine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 360 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi LEVENT YILMAZ'ın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MURAT AĞÇABAY'ın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 40 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi EMRAH YILDIZ'ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle takdiren 63 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 46.000 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü atletik performans uzmanı GÖKHAN KANDEMİR'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ALİHAN KUBALAS'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka öncesi ve sonrası flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BOLUSPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT 130 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 122 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu SEMİH ŞENTÜRK'ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ETHEM ERCAN PÜLGİR'in, 31.03.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle hakaret 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. antrenörü TAŞKIN DARCAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.150.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SALİH AYDIN'ın, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BUCASPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SARIYER Kulübü idarecisi SAFFET AKKOYUN'un, 01.04.2018 tarihinde oynanan SARIYER-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü sporcusu ÇAĞRI TEKİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü antrenörü DÜZGÜN CANPOLAT'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ÇANAKKALE DARDANEL SK'nın, 01.04.2018 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK - ORHANGAZİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu UMUT KAYA'nın, 01.04.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü sporcusu AYTEK AŞIKOĞLU'nun, 31.03.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü görevlisi AYHAN AFŞAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü görevlisi HAYDAR DOĞAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MEHMET AKBULUT'un, 01.04.2018 tarihinde oynanan YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü masörü HARUN ÇAKIR'ın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddesi uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- OFSPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan OFSPOR - YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- YOMRASPOR Kulübü sporcusu HAMİT BAYRAKTAR'ın, 31.03.2018 tarihinde oynanan OFSPOR - YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. grup müsabakasında, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.250 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

29- KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu ERHAN GÖZETLİK'in, 31.03.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü antrenörü SEDAT KUTNU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MUĞLASPOR Kulübü sporcusu NİZAMETTİN EMİRHAN KILIÇ'ın, 01.04.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR - ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü sporcusu RECEP BERK ELİTEZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, 31.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

33- CİZRESPOR Kulübü sporcusu MAZLUM ÖNDİL'in, 31.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- OSMANİYESPOR FUTBOL Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - SULTANBEYLİ BLD. SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE GALİBİYET HALİNDE VERİLEN PUAN KADAR (3) PUAN SİLİNMESİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"