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PFDK'dan Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adanaspor'a 100, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'a da 15'er bin lira para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir  ile oynadığı maçta taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratta bulunmasından  dolayı Adanaspor'a 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
 
Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha  olayları nedeniyle 15'er bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
 
PFDK'nın, Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu  futbolcu Berkay Can Değirmencioğlu'na üçer maç men, Samsunspor Kulübü Başkanı  İsmail Erkurt Tutu'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası  verdiği belirtildi.
 
Şanlıurfaspor'a 36 bin, Mersin İdmanyurdu'na 10 bin ve Ümraniyespor'a  da 5 bin 250 lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

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