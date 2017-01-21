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PFDK Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı talebini reddetti

PFDK, Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol  Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın cezasının  kaldırılması için yapılan talebi reddetti.
 
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, İsmail Köybaşı'nın Ziraat  Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ve  cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebini, PFDK'nın reddettiği bildirildi.

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