PFDK'dan Fenerbahçe'ye 226 bin TL para cezası!

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B, KUZEY KALE ARKASI ÜST B, GÜNEY KALE ARKASI ALT B, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B, MARATON ALT D,F bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş'nin, 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANTALYASPOR A.Ş. antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI OKUL AÇIK D,E,L,M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, 22.01.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EYÜPSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - SARIYER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BLD. SPOR - GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - KIRKLARELİSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BUCASPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu VOLKAN KOÇALOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - CİZRE SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi FATİH MEHMED ÖZCAN'ın, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- CİZRE SPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - CİZRE SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü sporcusu EBUBEKİR ŞENTÜRK'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü başkanı MARUF SEFİNÇ'in, resmi güvenlik görevlilerine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR - ERZİN BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de FDT'nin 53/6. Maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

20- KOCAELİSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KÜTAHYASPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR- VAN B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ALTAY Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan ALTAY - GÖLCÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BEYLERBEYİSPOR Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- DÜZCESPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - BATMAN PETROLSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü idarecisi SERKAN VEREP'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ve rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. sporcusu AHMET TAŞ'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - BATMAN PETROLSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ERBAASPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR - YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekanların aydınlatmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERBAASPOR Kulübü sporcusu KUDRET KANOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- YEŞİL BURSA A.Ş. sporcusu EMİRHAN AYDOĞAN'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR - YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- PAZARSPOR Kulübü sporcusu HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK'in, 22.01.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR - ÇATALCA SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- DERSİMSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ORHANGAZİSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR - MUĞLASPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SULTANBEYLİ BLD. SPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 22.01.2017 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- SAKARYASPOR A.Ş'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - BERGAMA BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- 12 BİNGÖL SPOR KULÜBÜ yöneticisi CİHAN SOLMAZ'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR - 12 BİNGÖL SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve tehdidi nedeniyle takdiren 3 AY 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu BERK ÖZSERTTAÇ'ın, 23.01.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- ADANASPOR A.Ş. antrenörü FUAD KINALI'nın, 21.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu HAKAN BEZCİ'nin, 21.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- MERSİN İDMANYURDU Kulübü sporcusu GÖKHAN AKMAN'ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MERSİN İDMANYURDU U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu KUBİLAY AKYÜZ'ün, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

43- ALTINORDU A.Ş.'nin, 21.01.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ALTINORDU A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23/4 ve 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve LİGDEN ÇIKARILMASINA, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLAR MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ALTINORDU A.Ş.'nin, müsabakalara devam etmemesinden dolayı U21 Statüsünün 1/3. Maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. E. Polat YILMAZ

PFDK Başkanı"