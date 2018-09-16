Philip Cocu: Başka şansımız yok final gibi oynamalıyız

Konya maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik patron Phillip Cocu, idman öncesi Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı gerçekleştirdi

Konya maçının önemine değinen Cocu, "Kazanmaktan başka şansımız yok. Final maçı gibi mücadele etmeliyiz" dedi.

KORUMAMIZ GEREKEN BİR KALE VAR

Golün gecikmesi durumunda takım disiplininden uzaklaşılmamasını da isteyen Cocu, "Korumamaz gereken bir de kalemiz var. Hücum hattı ve orta saha savunmaya maksimum katkıyı yapmalı" dedi.

KAYSERİ MAÇI BİZE DERS OLMALI

Top kayıplarına da dikkat çeken Hollandalı teknik adam, "Top kaybı en az seviyede olmalı. Topu kaptıran da topu ya da adamı takip etsin. Kayseri maçında bunu hiç yapmadınız. Bir daha olmamalı" diye konuştu.

(Takvim)