Philip Cocu'dan 5 değişiklik birden

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'in de teknik direktör Phillip Cocu sürprizler yaptı.

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 2 gün önce transfer olan Harun Tekin, Volkan Demirel'den direkt olarak formayı almayı başardı.

Savunma hattında Göztepe maçında Mauricio Isla yerine Şener Özbayraklı formayı aldı. Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım 11'deki yerlerini korudu.

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi olan Meksikalı savunmacı Diego Reyes, Mehmet Topal yerine kadroda yer aldı. Orta sahada Mehmet Ekici, Ayew'in yerine sol içe yerleşti. Merkezde Eljif ile yanyana oynayan Andre Ayew ise bu kez ideal yerine, sağ açığa gitti.

Mathieu Valbuena ise Alper Potuk yerine sağ açıkta Phillip Cocu'nun bir diğer değişikliği oldu. Göztepe maçında Fenerbahçe'nin en iyisi olarak göze çarpan Islam Slimani, en uçtaki yerini korudu.

Yeni transferler Tolga Ciğerci, Jailson ve Benzia ile birlikte Nabil Dirar ve Carlos Idriss Kameni kadroda yer almadı.