Philippe Coutinho sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynayamayacağını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ kalçasındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen ve gün içinde sözleşme imzalanan Coutinho'nun 4 Şubat'taki Espanyol maçında oynaması bekleniyor.
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